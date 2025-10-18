Россияне включили режим сбережения

Россияне стали больше экономить на покупках и чаще сберегать. По данным из обзора Центробанка, объем средств в банках в начале октября вырос почти до 63 трлн руб. Население держит деньги, в основном, на срочных вкладах и текущих рублевых счетах. При этом расходы россиян в ритейле снизились вдвое, пишут Известия со ссылкой на исследование Совкомбанка, меньше всех пострадала продовольственная розница.

А, например, электроника, бытовая техника, мебель, инструменты стали пользоваться меньшим спросом. Глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что население стало тратить меньше из-за нестабильности на рынке труда: «Проблема не в сберегательном поведении, оно в целом характерно для россиян уже достаточно длительное время.

Ситуация на рынке труда значительно ухудшилась, раньше у потребителей был достаточно высокий уровень уверенности, что их заработная плата будет продолжать расти, что они смогут легко найти работу. Плюс комплексное замедление экономики, снижение инвестиционной активности в сочетании с крепким рублем, который значительно ухудшает экономику наших экспортеров. В этой ситуации потребитель перестает демонстрировать готовность активно тратить деньги на покупку товаров длительного пользования.

Средства кладут на депозит не из-за желания получать какие-то дополнительные проценты, а обеспечить себе возможность "подушку" на случай неблагоприятных изменений.

Уровень концентрации депозитов очень высоким, и эта группа потребителей, сейчас фактически имеет все необходимое: квартира, автомобили, загородные дома. При этом вторая, достаточно значимая группа потребителей — те, кто копит деньги на первый взнос на автомобиль, на квартиру. Либо это относительно небольшие объемы депозитов , и основной их смысл — обеспечить безопасность в случае потери работы».

В продуктовом ритейле темп роста доходов снизился незначительно, пишут «Известия». С 6-8% в 2024-м до 2% в 2025 году. При этом владелец бизнеса по ягодной заморозке Игорь Бугорский говорит, что потребитель стал избирательнее: «Наша компания работает в сегменте производства продуктов питания, мы зависимость от ситуации на рынке в сторону снижения не ощущаем. Потребитель стал более избирательным. Поскольку все стало дороже, покупатели предпочитают качественную продукцию, и где-то жертвуют объемом в сторону качества. Это основной тренд, который мы замечаем».

Рост оборота в сегменте непродовольственных товаров в январе-августе оказался в шесть раз меньше, чем в прошлом году, отмечают эксперты. Однако, например, рынок косметики пока от этого не страдает, рассказала член правления парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «Средний чек растет, а количество продуктов, которые человек покупает, становится чуть меньше.

Сберегательного поведения, как такового мы не видим, скорее, более разумное потребление в контексте того, что если человек не покупает, то это лишь потому, что у него сейчас слишком большой выбор.

И отказ от покупки вызван боязнью ошибиться, а не желанием сэкономить деньги. Мы видим рост спроса на продукты с доказательной базой, на многофункциональные продукты и на те, которые помогают потребителю сэкономить другой ценный ресурс, не только деньги, но и время».

Чтобы сохранить сберегательные настроения населения и привлекательность рублевых депозитов, ключевую ставку будут снижать медленно, сообщил агентству «РИА Новости» представитель Центробанка.

