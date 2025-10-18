В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал ребенок

На окраине хутора Кургашки в Валуйском округе Белгородской области FPV-дрон атаковал легковую машину. В результате был ранен 13-летний мальчик, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Транспортное средство сгорело. Ребенка доставили в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и ноги.

«Для дальнейшего лечения он будет переведен в детскую областную клиническую больницу»,— уточнил господин Гладков в Telegram.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается обстрелам. В регионе действуют режим КТО и режим ЧС федерального уровня.