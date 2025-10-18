В Прикамье в сентябре авторынок продолжил падение

В сентябре рынок продажи новых автомобилей в Пермском крае показал снижение на 9,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 2355 новых легковых авто. При этом в сентябре 2024 года на учет в Прикамье поставили 2604 новые машины. Напомним, в августе рынок продажи новых автомобилей в регионе снизился также на 9,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Положительную динамику продемонстрировали авто марок Lexus (+650%), Volkswagen (+300%), BMW (+100%), Toyota (+50%), а также бренды Tenet (+100%), Trumpchi (+300%), Xcite (+63%). Снижение продаж показали китайские Jaecoo (-64,4%), Tank (-32%), Exeed (-57,1%), Chery (-53,5%) и отечественная Lada (-26,1%).

При этом количество регистраций подержанных легковых автомобилей за сентябрь, напротив, увеличилось на 1,8%. Всего было поставлено на учет 7698 авто этого сегмента.