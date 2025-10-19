Зарплата работников пищевой промышленности Удмуртии составила 58 тысяч рублей

За первые восемь месяцев организации Удмуртии, занимающиеся производством пищевых продуктов, отгрузили товаров и услуг на сумму 82 млрд руб., в том числе инновационного характера – на 429 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Всего в регионе функционирует более 400 пищевых и перерабатывающих производств, в которых занято около 11 тыс. человек. Среднемесячная зарплата работников отрасли в 2024 году составила 58 тыс. руб., что на 15% ниже средней по республике.

Анастасия Лопатина