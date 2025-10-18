Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Стоимость парковки в центре Ярославля составит 75 рублей в час

В центре Ярославля стоимость одного часа парковки составит 75 руб. для автомобилей, зарегистрированных в регионе, и 150 руб. — для машин из других регионов. Соответствующую информацию опубликовало областное правительство.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, окончательная стоимость тарифа будет зависеть от близости к историческому центру и социальным объектам, а также от загруженности парковки.

Согласно опубликованным правительством данным, абонемент на парковку в центре Ярославля на год будет стоить 32 тыс. 900 руб., на месяц — 5 тыс. 400 руб.

Для людей, проживающих по адресу, включенному в территорию платных парковок, введут резидентные разрешения. Они будут двух видов: бесплатные позволят парковаться без оплаты в период с 20:00 до 8:00, а платные — круглосуточно. Стоимость платного разрешения в Ярославле составит 300 руб. в месяц и 1,7 тыс. руб. в год.

В Рыбинске час парковки для жителей региона обойдется в 60 рублей, для гостей области, соответственно, в два раза дороже. В Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском — в 45 руб.

В Ярославле платное парковочное пространство, запуск которого запланирован на декабрь 2025 года, появится на 30 улицах:

• Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

• Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

• Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

• Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

• Советская площадь;

• Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

• улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

• улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

• улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

• проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

• улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

• улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

• улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

• Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

• улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

• улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

• Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

• улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

• улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

• улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

• улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

• улица Максимова от улицы Андропова до дома №1 улицы Максимова;

• улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

• Революционный проезд от улицы Первомайской до дома №2 по Революционному проезду;

• улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

• улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

• улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

• улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

• площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

• Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

• Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

• улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

• улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

• улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

• Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

• Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

• Богоявленская площадь (вдоль домов №2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

• Богоявленская площадь (вдоль домов №25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

• улица Подзеленье (вдоль домов №5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома №7/1 по улице Подзеленье;

• улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

Алла Чижова

