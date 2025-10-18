Стоимость парковки в центре Ярославля составит 75 рублей в час
В центре Ярославля стоимость одного часа парковки составит 75 руб. для автомобилей, зарегистрированных в регионе, и 150 руб. — для машин из других регионов. Соответствующую информацию опубликовало областное правительство.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Как отмечается в сообщении, окончательная стоимость тарифа будет зависеть от близости к историческому центру и социальным объектам, а также от загруженности парковки.
Согласно опубликованным правительством данным, абонемент на парковку в центре Ярославля на год будет стоить 32 тыс. 900 руб., на месяц — 5 тыс. 400 руб.
Для людей, проживающих по адресу, включенному в территорию платных парковок, введут резидентные разрешения. Они будут двух видов: бесплатные позволят парковаться без оплаты в период с 20:00 до 8:00, а платные — круглосуточно. Стоимость платного разрешения в Ярославле составит 300 руб. в месяц и 1,7 тыс. руб. в год.
В Рыбинске час парковки для жителей региона обойдется в 60 рублей, для гостей области, соответственно, в два раза дороже. В Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском — в 45 руб.
В Ярославле платное парковочное пространство, запуск которого запланирован на декабрь 2025 года, появится на 30 улицах:
• Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);
• Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);
• Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);
• Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;
• Советская площадь;
• Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;
• улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
• улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
• улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
• проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;
• улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;
• улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;
• улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;
• Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;
• улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;
• улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;
• Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;
• улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;
• улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;
• улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;
• улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;
• улица Максимова от улицы Андропова до дома №1 улицы Максимова;
• улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;
• Революционный проезд от улицы Первомайской до дома №2 по Революционному проезду;
• улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;
• улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;
• улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;
• улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;
• площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;
• Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;
• Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;
• улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;
• улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;
• улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;
• Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
• Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;
• Богоявленская площадь (вдоль домов №2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
• Богоявленская площадь (вдоль домов №25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;
• улица Подзеленье (вдоль домов №5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома №7/1 по улице Подзеленье;
• улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.