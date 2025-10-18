Стоимость парковки в центре Ярославля составит 75 рублей в час

В центре Ярославля стоимость одного часа парковки составит 75 руб. для автомобилей, зарегистрированных в регионе, и 150 руб. — для машин из других регионов. Соответствующую информацию опубликовало областное правительство.

Как отмечается в сообщении, окончательная стоимость тарифа будет зависеть от близости к историческому центру и социальным объектам, а также от загруженности парковки.

Согласно опубликованным правительством данным, абонемент на парковку в центре Ярославля на год будет стоить 32 тыс. 900 руб., на месяц — 5 тыс. 400 руб.

Для людей, проживающих по адресу, включенному в территорию платных парковок, введут резидентные разрешения. Они будут двух видов: бесплатные позволят парковаться без оплаты в период с 20:00 до 8:00, а платные — круглосуточно. Стоимость платного разрешения в Ярославле составит 300 руб. в месяц и 1,7 тыс. руб. в год.

В Рыбинске час парковки для жителей региона обойдется в 60 рублей, для гостей области, соответственно, в два раза дороже. В Угличе, Ростове Великом и Переславле-Залесском — в 45 руб.

В Ярославле платное парковочное пространство, запуск которого запланирован на декабрь 2025 года, появится на 30 улицах: • Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус); • Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус); • Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус); • Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной; • Советская площадь; • Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева; • улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского; • улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского; • улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского; • проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади; • улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади; • улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской; • улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади; • Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой; • улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября; • улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября; • Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади; • улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова; • улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова; • улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной; • улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской; • улица Максимова от улицы Андропова до дома №1 улицы Максимова; • улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади; • Революционный проезд от улицы Первомайской до дома №2 по Революционному проезду; • улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной; • улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой; • улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова; • улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова; • площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой; • Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной; • Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной; • улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка; • улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной; • улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади; • Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной; • Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка; • Богоявленская площадь (вдоль домов №2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной; • Богоявленская площадь (вдоль домов №25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля; • улица Подзеленье (вдоль домов №5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома №7/1 по улице Подзеленье; • улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

Алла Чижова