Житель Казани похитил более 1,5 млн рублей у ижевских пенсионеров

В Ижевске задержали 18-летнего жителя Казани, подозреваемого в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Молодой человек приехал в столицу Удмуртии, откликнувшись на объявление о легком заработке. Он обманом забирал сбережения у пенсионеров, обещая перевести их на «безопасные счета», оставляя себе 5% от суммы.

Задержанный успел посетить троих ижевских пенсионеров и похитил более 1,5 млн руб. В настоящее время он находится в следственном изоляторе.

Анастасия Лопатина