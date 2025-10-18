Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ульяновской области из-за атаки дронов загорелась подстанция

В Ульяновской области сегодня, 18 октября, БПЛА атаковали подстанцию в Вешкаймском районе. Информацию подтвердил губернатор Алексей Русских.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Благодаря слаженной работе средств ПВО и всех оперативных служб удалось избежать серьезных разрушений. Жертв нет, электроснабжение осуществляется в штатном режиме. В кратчайшие сроки удалось локализовать пожар и восстановить работу подстанции»,— сообщил глава региона.

На месте ЧП работают спецслужбы. В район также выехал замгубернатора Владимир Разумков.

Сабрина Самедова