В Ульяновской области из-за атаки дронов загорелась подстанция
В Ульяновской области сегодня, 18 октября, БПЛА атаковали подстанцию в Вешкаймском районе. Информацию подтвердил губернатор Алексей Русских.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
«Благодаря слаженной работе средств ПВО и всех оперативных служб удалось избежать серьезных разрушений. Жертв нет, электроснабжение осуществляется в штатном режиме. В кратчайшие сроки удалось локализовать пожар и восстановить работу подстанции»,— сообщил глава региона.
На месте ЧП работают спецслужбы. В район также выехал замгубернатора Владимир Разумков.