Корейские машины демонстрируют динамику

Импорт автомобилей из Южной Кореи в сентябре 2025-го вырос на 60%. Стоимость ввезенных в Россию машин составила почти $150 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные корейской таможни. Это максимум с начала 2022 года. В сентябре Россия стала седьмой по объемам закупок среди импортеров южнокорейских автомобилей. Альтернативными маршрутами в страну поставляют как новые, так и авто с пробегом, преимущественно с оформлением на физлиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После анонсирования Минпромторгом новых правил расчета утильсбора, поток увеличился. И пока проект не принят, можно ожидать еще более динамичный рост импорта, прогнозирует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «Это связано, безусловно, с предсказываемым и предполагаемым введением драконовского утилизационного сбора для физических лиц. Люди пытаются привезти себе качественные автомобили мощнее 160 лошадиных сил, и стараются успеть, что называется, в последний вагон уходящего поезда, потому что неизвестно, сколько Минпромторг будет дорабатывать проект, и неизвестно, как он его доработает.

За все машины, которые сейчас приезжают в Россию и растаможиваются, платятся более чем существенные суммы. Когда будет введен повышенный утилизационный сбор для физлиц, этот канал поступления денег в бюджет Российской Федерации иссякнет. Это где-то 250 тыс. автомобилей в год. Сейчас мы видим последние отголоски корейского импорта, больше его не будет. Из Кореи везут Hyundai, Kia, немецкие бренды, потому что в Корее любят качественные автомобили и умеют их выбирать. Там можно купить очень хорошо укомплектованные и качественно обслуженные машины».

По данным агентства «Автостат», в России за девять месяцев было реализовано 13 тыс. новых корейских автомобилей почти в половину меньше, чем в январе-сентябре 2024 года. При этом 87% приходится на бренды KIA и Hyundai, ушедшие из России. Официально в стране представлен только один корейский бренд — KGM. Продажи автомобилей бывшего концерна SsangYong стартовали в марте. До октября дилерам удалось реализовать менее 1,5 тыс. экземпляров четырех моделей кроссоверов, рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков: «С июля они снизили цены.

Скидки на автомобили KGM достигали 1 млн руб. Tivoli стоит 2,4 млн. Стоимость полноприводного Rexton с двигателем 2 л. начинается от 5 млн руб. Лучше всего продаются SsangYong Korando и Torres. В объеме рынка продажи очень маленькие. Если за месяц было продано 122 тыс. машин, то это 0,0% рынка».

Продажи новых легковых авто по итогам сентября показали снижение почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Всего было реализовано чуть более 122,5 тыс. машин. По итогам года аналитики прогнозируют аналогичное падение.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Юлия Савина