Актер Виктор Сухоруков опроверг информацию о госпитализации

Актер Виктор Сухоруков не подтвердил информацию о том, что его экстренно госпитализировали с подозрением на рак. Он рассказал, что сейчас направляется в Санкт-Петербург для участия в постановке в ДК Ленсовета.

«Еду на "Сапсане", играть спектакль... Если бы не было все отлично со здоровьем, куда бы я мог ехать?» — сказал артист телеканалу «Звезда».

О госпитализации актера сегодня сообщил Telegram-канал Mash. Он утверждал, что 73-летний Виктор Сухоруков попал в больницу «после полугода носовых кровотечений», и у него якобы нашли опухоль в носовой полости и придаточных пазухах, после чего прооперировали.