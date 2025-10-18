Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Водитель скончался после опрокидывания машины в Ярославской области

Утром 18 октября на дороге «Ярославль – Любим» в аварии погиб 46-летний водитель автомобиля. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП зарегистрировано в 7:30 на 24-м км трассы. По предварительной информации, водитель Great Wall не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель погиб на месте до приезда скорой, пассажира увезли в больницу. На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следователи.

Алла Чижова

