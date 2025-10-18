Глава Дагестана похвалил власти за работу во время сентябрьских ливней

В Дагестане на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций глава республики Сергей Меликов положительно оценил деятельность оперативной группы. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«В любом случае у нас произошли подтопления, в любом случае мы вынуждены были мириться с аварийными отключениями электроэнергии в городе, но тем не менее этот прецедент взаимодействия прогноза, анализа и действий может являться правильным направлением, по которому нам дальше нужно идти», — проводят слова главы в сообщении.

Главам муниципалитетов рекомендовали завершить работу по приведению штатной численности персонала и площади помещений единой дежурной диспетчерской службы в соответствие, технически дооснастить средствами связи и оборудованием и обеспечить постоянное функционирование резервных источников электропитания.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», сентябрьские ливни разрушили часть древней достопримечательности в Дагестане — исторической крепостной стены в селе Кумух, а также к затоплению подстанций и отключению электроэнергии.

Константин Соловьев