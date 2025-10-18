Обвиняемого в мошенничестве топ-менеджера пермского оборонного завода оставили в СИЗО

Ленинский районный суд оставил в СИЗО директора по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО «Пермский завод “Машиностроитель”» Виталия Волчека. Как сообщает properm.ru, господина Волчека и бизнесменов Андрея Рожкова и Дмитрия Зайцева оставили в СИЗО до 21 декабря. По версии следствия, с помощью фиктивных договоров ими было похищено свыше 100 млн руб., выделенных минпромторгом РФ в 2022 году для АО «ПЗ Маш», отмечает «РБК Пермь».

Уголовное дело, в котором фигурирует господин Волчек, было возбуждено 21 августа 2025 года. 28 августа в Коломне был задержан индивидуальный предприниматель Дмитрий Зайцев, оказывающий услуги по монтажу машин и оборудования. В дальнейшем был задержан гендиректор и единственный учредитель ООО «Стантроникс» Андрей Рожков. Оба фигуранта были арестованы судом. Апелляционная инстанция оставила в силе избранную им меру пресечения. Известно, что сумма ущерба, причиненного предприятию, составляет более 100 млн руб. Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), вины они не признают.