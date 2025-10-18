Bloomberg: МВФ требует от Украины провести девальвацию гривны

Международный валютный фонд (МВФ) давит на Киев, требуя девальвации гривны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников агентства, МВФ считает, что контролируемое снижение курса украинской валюты поможет увеличить поступления в бюджет страны.

Национальный банк Украины не готов поддержать эту инициативу, говорится в публикации. Регулятор опасается, что девальвация может ускорить инфляцию, что также вызовет общественное недовольство.

Разногласия с МВФ несут риски для Украины, так как она пытается получить новый пакет финансовой помощи, указывает Bloomberg. Киев уже получил большую часть из $15,6 млрд по программе МВФ, согласованной в 2023 году. Сейчас стороны ведут переговоры о новом пакете, который может составить $8 млрд.