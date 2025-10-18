Ушел из жизни ветеран следственного управления СКР по Оренбургской области

На 74-м году жизни не стало ветерана следственного управления СКР по Оренбургской области, полковника юстиции Разима Ишбулатова, сообщили в ведомстве.

«Коллектив следственного управления выражает соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины ветерана следственного управления СК России по Оренбургской области Ишбулатова Разима Анваровича»,— говорится в сообщении.

В 1984-2007 гг. Разим Ишбулатов трудился в прокуратуре Оренбургской области на различных должностях — от следователя прокуратуры Оренбургского района до старшего прокурора-криминалиста областной прокуратуры. Затем проходил службу в региональном следственном управлении СКР, в том числе при прокуратуре, в должностях старшего прокурора-криминалиста и старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики.

За добросовестную и профессиональную службу награжден ведомственными наградами, в том числе медалью «За безупречную службу» первой степени.

Состоял в оренбургской региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» и Совете ветеранов следствия при СУ СКР по региону.

Сабрина Самедова