В Челябинской области на девяти маршрутах заменят старые автобусы

На девяти маршрутах Челябинской области до конца 2025 года планируют заменить старые автобусы. Перевозчики намерены закупить 101 единицу транспорта разных классов, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

Автобусы заменят на маршрутах №15, 17а, 74, 95, 158к в Челябинске, №2 и 21а в Копейске, а также №213 и 348 в пригородном направлении.

С помощью программы лизинга планируется закупить 63 автобуса среднего класса, 21 – большого, 17 – малого класса. Перевозчикам предоставят скидку 40% от базовой стоимости транспортных средств.

Ольга Воробьева