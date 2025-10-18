Годовой план по вводу жилья в Татарстане выполнен на 91%

По состоянию на 18 октября в Татарстане введено 2,980 млн кв. метров жилья, что составляет 91% от годового плана. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства республики.

Лидером по объему ввода остается индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где введено 2,215 млн кв. метров.

В коммерческом сегменте введено 38% от плана (80 домов, 639 тыс. кв. м), а по социальной ипотеке — 77% (16 домов из 35, 125 тыс. кв. м).

Влас Северин