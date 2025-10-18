Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ян Чжэньнин

Китайский физик, нобелевский лауреат Ян Чжэньнин умер в Пекине в возрасте 103 лет. Член Китайской академии наук и профессор Университета Цинхуа умер после болезни, сообщило Центральное телевидение Китая.

Ян Чжэньнин родился в Хэфэе, провинция Аньхой. В 1940-х годах он переехал в США, где занимался исследованиями и преподавал. В 1957 году он получил Нобелевскую премию за создание калибровочной теории. Калибровочная теория Янга—Миллса, разработанная Ян Чжэньнином и Робертом Миллсом, считается одним из важнейших достижений физики XX века, отмечает «Синьхуа».

Более 20 лет назад господин Чжэньнин вернулся в Китай, где занимался подготовкой специалистов по физике. Он также активно содействовал развитию международных научных обменов.