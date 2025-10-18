Зарубежные СМИ: Как можно оценить встречу Дональда Трампа и Владимира Зеленского?

Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине должен завершиться без Tomahawk. 17 октября президент США принимал в Вашингтоне Владимира Зеленского, встреча продлилась больше двух часов. На открытой части саммита Трамп призвал Москву и Киев объединить усилия по деэскалации. По его словам, удары вглубь России приведут к обесцениваю мирных инициатив, поэтому ракеты модели Tomahawk вряд ли окажутся у ВСУ. Глава Белого дома не ответил прямо на вопрос, должна ли Украина уступить территории для подписания соглашения о прекращении огня. Вместо этого Трамп заявил, что войны — «непредсказуемая вещь». Помимо прочего, американский лидер выразил надежду, что именно Венгрия станет местом, где мирные переговоры приведут к успеху. В свою очередь зарубежные СМИ, ссылаясь на информированные источники, охарактеризовали встречу как непростую и даже «плохую». Подробнее о деталях переговоров — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Закрытую часть переговоров источники Axios называют напряженной — никто не кричал, но Дональд Трамп все равно был жестким. Он сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты беседа становилась немного эмоциональной. Глава Белого дома ясно дал понять Зеленскому, что сейчас на первом месте стоит дипломатия, а поставки дальнобойного оружия Киеву могут подорвать будущие переговоры. Другой собеседник Axios просто назвал разговор двух лидеров плохим. Трамп при этом оборвал встречу внезапно и заявил, что теперь нужно дождаться следующей недели, намекая на будущие переговоры между США и Россией в Будапеште. Сразу после саммита Зеленский связался с лидерами европейских стран. Некоторые из них, по данным издания, удивились смене позиции Трампа по Украине.

Для источников CNN беседа Зеленского с Трампом местами казалась даже неловкой. За это время стало ясно, что лидеры разошлись во мнениях и по-разному видят будущее конфликта на Украине. У президента США, при этом, сложилось впечатление, что Киев стремится к затягиванию боевых действий.

Итоги встречи и неопределенность в позиции Трампа, как пишет Politico, стали неудачей для Зеленского. Однако украинский президент все еще надеется на новые поставки оружия, это он откровенно обозначил в беседе с журналистами после саммита, пишет издание. Такие намерения подтвердили и источники Politico из офиса Зеленского. По их словам, украинский лидер не собирается менять свой подход в общении с Вашингтоном будет доказывать, что Tomahawk смогут изменить ситуацию на фронте.

