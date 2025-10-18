«Биннофарм групп» отправил в Белгород медикаменты на 1 млн рублей

Фармацевтический холдинг «Биннофарм групп», владеющий курганским заводом АО «Синтез», направил медикаменты в медицинский центр в Белгороде. Стоимость партии лекарственных препаратов составила более 1 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

Медикаменты получил медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв», где указывают помощь пострадавшим жителям приграничных территорий Белгородской области.

В медцентр поступили антибактериальные и противовоспалительные препараты, анальгетики и другие лекарства.