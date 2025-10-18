В Ставропольском лесничестве Самарской области высадили 10 000 саженцев сосны

В Ставропольском лесничестве Самарской области, в 2023 году пострадавшем от лесного пожара, высадили 10 000 саженцев сосны на площади 5 га. Об этом сообщили в минприроды региона.

«Будущий лес появится благодаря совместным усилиям лесников и волонтеров в рамках акции "Сохраним лес" »,— говорится в сообщении.

Ставропольское лесничество дважды страдало от пожаров — в 2010 и 2023 годах. После стихийного бедствия 2010 года лес начал восстанавливаться, но пожар позапрошлого года уничтожил около трети молодняка.

Сабрина Самедова