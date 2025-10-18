Крупная пермская гостиница Holiday Inn увеличила номерной фонд на 21%

В сентябре пермская гостиница Holiday Inn ввела в эксплуатацию 25 дополнительных номеров в приобретенном еще два года назад бывшему офисе Сбербанка, рассказал «Ъ-Прикамье» представитель управляющей компании Сергей Сташков. Номерной фонд основного здания гостиничного комплекса составляет 118 номеров. Таким образом, он вырос на 21%. По словам господина Сташкова, введенные номера также являются пятизвёздочными.

Напомним, еще в 2023 году дилер «Брайт Парк»» выкупил помещения бывшего офиса Сбербанка рядом с отелем Holiday Inn. Стоимость сделки составила порядка 130 млн руб., в приспособление офиса под гостиницу предполагалось вложить еще 50 млн руб. Общая площадь трехэтажного здания составляет 3 тыс. кв. м, участка под ним — 3,7 тыс. кв. м. Под новые номера предполагалось отвести около 1 тыс. кв. м.