Старый дом спорта на комплексе «Трудовые резервы» планируют снести и заменить новым

Компания «Нова&Проформика» представила физкультурно-спортивному объединению «Юность России» проект реновации спортивного комплекса «Трудовые резервы» по адресу Патриса Лумумбы, 2. Об этом сообщает краевое минспорта. Он включает в себя строительство многофункционального спортивного комплекса в Перми по указанному адресу. Находящийся здесь спортивный комплекс был построен в 1975 году и за это время устарел морально и физически.

Директор ООО «СЗ «Нова&Проформика» Мария Ахметова сообщила, что проводить ремонт Дома спорта не целесообразно, поскольку он не соответствует техническим требованиям. По ее словам, принято решение о сносе здания и строительстве нового, который будет еще более многофункциональным.

Топ-менеджер уточнила, что новый комплекс сохранит свою направленность на развитие таких видов спорта как бокс и дзюдо, также он будет оборудован под адаптивные направления этих видов. Размер дома спорта составит 2200 кв. м. Также более универсальным и общедоступным станет плоскостное сооружение. Летний формат будет максимально наполнен различными активностями, а в зимний период будет сохранен формат катка. Площадь спортивного ядра нового объекта составит 17 тыс. кв м. Футбольное поле с беговыми дорожками и площадки для игровых видов спорта, в том числе маломобильных граждан», цитирует госпожу Ахметову пресс-служба минспорта.

Проект реновации спорткомплекса будет реализован в рамках трехстороннего соглашения между минспорта, «Юностью России и девелоперской компанией.