Глава района в Башкирии назвал критической ситуацию с ВИЧ в муниципалитете

Глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев назвал «критической» ситуацию с ВИЧ-инфекцией. «Мы входим в число лидеров в республике по этому показателю»,— написал чиновник в соцсетях.

По его словам, болезнью охвачено каждое поселение. Всего на учете состоят 295 жителей района, а с начала года зафиксировано 19 новых случаев. За все годы, рассказал глава администрации, от ВИЧ умерло 200 человек. Больше всего случаев инфекции зафиксировано в Аскарово (районный центр, 63 инфицированных), Елимбетово (15), Ташбулатово (13) и Михайловке (12).

«Среди последней партии контрактников, мужчин, которые решили отправиться выполнять ратный труд, процент выявляемости ВИЧ составил 15% — это страшная цифра!»,— добавил господин Аминев.

Для профилактики заболевания с 1 декабря начнется месячник ВИЧ, анонсировал чиновник. Выездные группы медиков будут посещать все села района, жители смогут бесплатно и анонимно сдать тест на заболевание.

Идэль Гумеров