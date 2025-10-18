Прикамский СМЗ за полгода продаст редкоземельные элементы на 787 млн рублей

ОАО «Соликамский магниевый завод» объявило о заключении существенной сделки. По данным «СПАРК-Интерфакс», общество в начале сентября текущего года заключило допсоглашение на поставку влажных карбонатов редкоземельных металлов. Согласно документу, до 31 марта 2026 года СМЗ поставит данную продукцию на сумму 787,739 млн руб. Данные покупателя и объемы поставки не конкретизируются.

Ранее сообщалось, что прикамский завод заключил с Улан-Удэнским приборостроительным производственным объединением (входит в конценрн «Радиоэлектронные технологии» ГК «Ростех») соглашение. Оно предусматривает поставку редкоземельных металлов сибирскому предприятию. В то же время в сообщении указывается, что СМЗ только строит комплекс по производству редкоземельных металлов. Его ввод в эксплуатацию позволит производить до 2,5 тыс. т. продукции ежегодно. Проект первой очереди комплекса прошел госэкспертизу.

ОАО «СМЗ» является старейшим из ныне действующих магниевых заводов в мире. На долю СМЗ приходится производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4–5% губчатого титана в стране. В 2022 году суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии 89% акций компании в собственность государства. Сейчас управлением заводом занимаются структуры ГК «Росатом». Чистый убыток Смз по итогам первого полугодия текущего года составляет 1,16 млрд руб.