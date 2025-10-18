Власти Перми не приняли решение об отказе от паркоматов для оплаты парковок

Администрация Перми прорабатывает возможные варианты отказа от паркоматов на платных парковках. «Вопрос еще окончательно не решен. Такая возможность изучается, рассматривается опыт столицы», — сообщил «Новому компаньону» депутат пермской гордумы Алексей Овчинников. Он добавил, что содержание паркоматов невыгодно муниципалитету.

В сентябре сообщалось, что в Перми власти могут отказаться от использования паркоматов для оплаты парковки. По словам начальника департамента дорог и благоустройства Евгения Радостева, «паркоматы наименее востребованы для оплаты парковок, а годовые затраты на их установку и содержание в 18 раз превышают сумму поступления платежей в бюджет». Проект также предлагает введение новой категории платных парковок — «приобъектных». Такие стоянки будут располагаться у востребованных объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры и будут предназначены в основном для посетителей этих объектов. Обязательства по содержанию таких парковок сохранятся за городом.