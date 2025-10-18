В Татарстане за неделю с 6 октября по 13 октября подорожал бензин всех марок и дизельное топливо. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

В Татарстане за неделю подорожал бензин всех марок и дизель

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Цена на литр АИ-92 увеличилась на 1,6 рубля и теперь составляет 59,2 рубля.Стоимость АИ-95 выросла с 62,1 до 63,1 рубля за литр. Цена АИ-98 и выше поднялась с 83,5 до 84,1 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало с 67,9 до 68,6 рубля за литр.

Влас Северин