Над Башкирией за ночь сбили пять беспилотников

Над территорией Башкирии в ночь с 17-го на 18 октября дежурные средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Всего за ночь уничтожен 41 дрон ВСУ над Брянской, Калужской, Московской, Белгородской, Орловской, Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Самарской областями, в небе над Башкирией и над акваторией Черного моря.

С 5:28 по местному времени до 9:59 в аэропорту Уфы вводились ограничения на прием и вылет воздушных судов. На запасные аэродромы за это время отправились пять самолетов.

Неделю назад Минобороны сообщало в общей сложности о семи БПЛА, сбитых в Башкирии.

Идэль Гумеров