На Ставрополье за сутки в ДТП погиб один человек и 11 пострадали

На дорогах Ставропольского края за прошедшие сутки, 17 октября, произошло девять дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий пострадали 11 человек, один погиб. Об этом сообщает Госавтоинспекция края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, в регионе от управления отстранили 18 водителей с признаками опьянения. Трое из них находились за рулем в нетрезвом виде повторно.

В крае проходят несколько профилактических кампаний. С 25 апреля по 31 октября действует информационно-пропагандистская программа «Дети — не водители!». С 10 июля по 30 ноября проводится всероссийская социальная акция «Продвижение безопасности». С 8 октября по 30 ноября на территории региона идет кампания «Засветись», а с 10 по 19 октября в крае проходят мероприятия «Государственный регистрационный знак».

Константин Соловьев