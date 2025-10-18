Автосалон «Экскурс» на шоссе Космонавтов в Перми подешевел на 5 млн рублей

Здание автосалона группы компаний «Экскурс» в Перми на ш. Космонавтов, 361 подешевело на 5 млн. руб. по сравнению с начальной стоимостью, выставленной в июле текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: 2ГИС

фото: 2ГИС



Как сообщается на сайте «Авито», на ш. Космонавтов, 361 продается площадь в 1480 кв. м. Стоимость объекта – 74,3 тыс. руб. за 1 кв. м, то есть 110 млн руб. за весь актив. В июле 2025 года стоимость составляла за весь актив состояла 115 млн руб.

Помещение, готовое под автосалон или легко адаптируемое под другие виды бизнеса (торговый центр, склад, производство, сервис, офисы), обеспечено электричеством 100 кВт, автономным отоплением и водоснабжением.

Напомним, в июне текущего года дилер «Экскурс» выставлял на продажу автосалон по ул. Уральской, 76в, за 130 млн руб. В итоге он был продан сети по продаже спортивной техники «Дилос Экстрим».