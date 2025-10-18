Владелец помещений бывшего кинотеатра в ТЦ «Колизей-Синема» Александр Флегинский определился с частичным использованием ныне пустующих площадей. В фойе кинотеатра к Новому году откроется центр для настольного тенниса из десяти столов. В его компании объясняют сделанный выбор популярностью этого вида спорта среди пермяков. По данным «Ъ-Прикамье», этим же видом спорта увлекается и сам бизнесмен.



ГК «Панорама», совладелец помещений закрывшегося кинотеатра «Синема Пермь» в торгово-развлекательном комплексе «Колизей-Синема», собирается открыть на его месте клуб настольного тенниса. Как обнаружил «Ъ-Прикамье», компания уже начала работы по ремонту фойе кинотеатра под создание клуба.

«Эти игровые виды спорта в последнее время стали очень популярны. Особенно падел и сквош. Мы посмотрели и поняли, что предложений по Перми на самом деле не так много, и решили попробовать»,— пояснил «Ъ-Прикамье» директор холдинга «Панорама» Станислав Мухутдинов.

Всего на первом этапе предполагается установить десять теннисных столов. Для фойе уже заказано спортивное освещение, спортивное покрытие и столы. Под спортивные цели переоборудуют санузлы и гардероб, в ходе ремонта также «замаскируют» кассы и буфет кинотеатра. Господин Мухутдинов не исключил, что в дальнейшем, при успехе проекта, будут использованы другие площади бывшего кинотеатра. Возможно, в комплексе будут добавлены и другие виды спорта. Открытие теннисного центра ожидается к Новому году. Он будет рассчитан на одновременное пребывание примерно 30 посетителей.

По данным «Ъ-Прикамье», владелец ООО «Панорама», которой принадлежит помещение бывшего кинотеатра, Александр Флегинский сам увлекается настольным теннисом.

Один из самых известных торгово-развлекательных комплексов Перми «Колизей-Синема» был построен в 2007 году. Общая площадь четырехэтажного здания составляет 30,4 тыс. кв. м. Оно располагается на ул. Куйбышева, 16. Владельцы — ГК «РИАЛ» депутата краевого заксобрания Юрия Борисовца и ООО «Панорама» экс-депутата заксобрания Александра Флегинского. «Синема Парк», арендовавший у «Панорамы» помещения мультиплекса площадью 6,58 тыс. кв. м, закрыл кинотеатр в начале 2023 года. Тогда стороны не сошлись во мнениях о размере арендной платы. С тех пор господин Флегинский пытается продать бывший кинотеатр. До последнего времени объект экспонировался на профильных площадках за 526 млн руб.

Ранее «Ъ-Прикамье» писал, что владельцами помещений рассматривались варианты его использования либо для открытия камерного кинозала для тематических проектов, либо для продажи Уральскому заводу противогололедных материалов (УЗПМ), где предприятие запустило бы падел-центр. Источник в УЗПМ сообщил «Ъ-Прикамье», что пока стороны не договорились о цене продажи.

Елена Жданова, руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» (управляет ТРК «СемьЯ»), отметила, что много денег подобный проект не принесет. «В качестве получения хоть какого-то дохода это разумное решение для собственника. Однако этот сегмент аудитории, в силу низких доходов, очень мало платит»,— пояснила госпожа Жданова.

В федерации настольного тенниса Пермского края, которая консультирует «Панораму», считают, что проект будет выгодным. «Большой недостаток клубов в городе, в том числе и по настольному теннису, а желающих играть много»,— говорит президент федерации Александр Назукин. Собеседник подтвердил также, что основные расходы при строительстве клуба уйдут на оборудование для настольного тенниса, столы, профессиональное покрытие, освещение и ремонтные работы.

Юлия Духина