Делегация парламента Северной Кореи отправилась в Россию

Делегация Верховного народного собрания Северной Кореи направилась с визитом в Россию, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации указано, что делегацию возглавил председатель депутатской группы дружбы России и КНДР Ли Чхоль. Цели визита северокорейских депутатов не указаны.

16 октября делегация Минпромторга России прилетела в Пхеньян для участия в заседании подкомитета по лесному хозяйству. 18 октября в Северную Корею также прибыли представители молодежных организаций России.