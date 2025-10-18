В Красноярске будут судить застройщика за хищение у дольщиков 2,2 млрд рублей

Прокуратура Красноярского края направила в суд уголовное дело руководителя строительной компании «Реставрация», которому вменяется в вину хищение у дольщиков 2,2 млрд руб., сообщило ведомство. Предстоящий процесс будет заочным, поскольку обвиняемый проживает за границей, слушания пройдут в Железнодорожном райсуде.

Как рассказали в прокуратуре, по версии следствия, в 2016-2018 годах предприниматель организовал незаконное привлечение денежных средств дольщиков под видом строительства десяти многоквартирных домов в Красноярске. Для привлечения наибольшего количества клиентов он существенно занизил рыночную стоимость жилья и предоставил покупателям возможность его оплаты в рассрочку. Для выполнения строительных работ привлек подрядные организации, обещая рассчитаться с ними квадратными метрами в будущих новостройках.

В материалах следствия указывается, что для придания законности сделкам бизнесмен выдавал покупателям фиктивные документы о перечислении денежных средств на расчетные счета СК «Реставрация», однако в кассу стройфирмы они не поступали. По подсчетам правоохранителей сумма ущерба составила 2,2 млрд руб.

«После совершения преступления обвиняемый с похищенными денежными средствами покинул территорию страны и был объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела на его имущество стоимостью 370 млн руб. наложен арест»,— указывается в сообщении прокуратуры.

Ущерб обманутым дольщикам был возмещен за счет средств ППК «Фонд развития территорий». Ранее сообщалось, что жертвами строительной компании стали более 1,3 тыс. человек.

Илья Николаев