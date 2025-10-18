Аэропорт Уфы приостановил работу

Росавиация сообщила, что в аэропорту Уфы введены ограничения на прием и отправку самолетов. Ведомство также сообщило, что аэропорты Сочи, Пензы, Самары и Ульяновска возобновили работу.

За несколько часов действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, которые выполняли рейсы в Сочи, два самолета, летевших в Самару, и один, летевший в Ульяновск.

Ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать в аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова, Калуги и Ярославля. Ранее работу также приостанавливал аэропорт Саратова. На запасной аэродром ушел один самолет.