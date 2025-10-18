Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Израиль получил тело еще одного погибшего заложника

Палестинское движение «Хамас» через Красный Крест передало Израилю тело еще одного погибшего заложника. Его направили на опознание.

«Гроб с телом погибшего заложника в сопровождении военнослужащих Армии обороны Израиля недавно пересек границу государства Израиль и находится на пути в Национальный институт судебной медицины»,— сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

The Times of Israel передает, что процесс опознания может занять до двух дней. «Хамас» перед передачей тела Израилю не смог установить личность погибшего. В секторе Газа остаются еще 18 тел погибших израильских пленных.

