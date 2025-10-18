Захарова назвала генсека НАТО пропагандистом войны

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генсек НАТО Марко Рютте занимается пропагандой войны.

«Относительно Рютте — ему поставлена задача делать громкие заявления, в том числе ориентированные на российскую аудиторию ... У него задача быть пропагандистом войны, ориентированным на Россию»,— сказала Мария Захарова в интервью «Царьграду». По ее словам, реальные решения в НАТО принимаются на уровне заместителей генсека, где представлены США и Великобритания.

Ранее Марко Рютте, комментируя закупки американских истребителей F-35 и систем Patriot европейскими странами, сказал, что иногда «вспоминает старую русскую шутку» про получение автомобиля Lada через 10 лет после покупки.