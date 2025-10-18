Чиновника из Калининграда заподозрили в мошенничестве при закупке двух скамеек

Задержан зампред комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда. Его подозревают в мошенничестве при закупке двух скамеек. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Следствие просит арестовать зампреда комитета, сообщила пресс-служба Калининградского облсуда. Имя сотрудника администрации в сообщении не указано.

По версии следствия, в декабре 2023 года «неустановленные лица» предложили закупочной комиссии приобрести две скамейки из мраморизованного известняка по «явно завышенной» цене. На счет индивидуального предпринимателя перевели 8,27 млн руб. Размер ущерба администрации Калининграда оценивается в более чем 1 млн руб.

Скамейки установили в сквере 70-летия Калининградской области.