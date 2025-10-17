Два человека ранены в результате налета БПЛА в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа в результате удара дрона ранены два человека. Несколько населенных пунктов в Краснояружском и Ракитянском районах остались без света.

«У женщины минно-взрывная травма, баротравма и множественные осколочные ранения ног. У мужчины минно-взрывная травма, ранение брюшной полости и множественные осколочные ранения головы, рук и ног»,— написал глава региона в Telegram-канале. Он добавил, что врачи оценивают состояние мужчины как крайне тяжелое. Ему проводят операцию.

Вячеслав Гладков также сообщил, что в результате налета БПЛА «поврежден объект инфраструктуры». Без света остался «ряд населенных пунктов» Краснояружского и Ракитянского районов.

По данным Минобороны России, с 21:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили 29 беспилотников, в том числе восемь — над Белгородской областью.