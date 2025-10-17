В Белом доме завершилась встреча Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она длилась примерно 1,5 часа. Переговоры проходили в закрытом формате.

Телеканал Fox News опубликовал кадры, как Владимир Зеленский выходит из Белого дома в сопровождении сотрудницы аппарата администрации президента США. Вскоре, как ожидается, он даст пресс-конференцию.

Дональд Трамп никаких заявлений после встречи не сделал — ни журналистам, ни в своей соцсети Truth Social. После встречи, согласно опубликованному Белым домом расписанию, он вылетел во Флориду.

Перед началом переговоров главы государств провели небольшую пресс-конференцию. На ней Дональд Трамп заявил, что готовящаяся встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште может пройти при участии Владимира Зеленского, но формат еще не определен.