Областной минздрав объяснил причины перебоев в работе гардеробов поликлиник

Гардеробы в поликлиниках клинической больницы № 9 и Центральной городской больницы работали с перебоями из-за временной нетрудоспособности сотрудников, возникшие проблемы не являются результатом модернизации медицинских учреждений, сообщили в министерстве здравоохранения Ярославской области, комментируя появившиеся в соцсетях и СМИ жалобы.

«Уже с завтрашнего дня во всех поликлиниках клинической больницы №9 будут открыты гардеробные зоны. В Центральной городской больнице гардеробные зоны уже функционируют во всех поликлиниках. Во всех остальных учреждениях здравоохранения гардеробные зоны работали и работают без перебоев»,— ответили в минздраве.

В ведомстве также добавили, что руководителей учреждений попросили тщательнее подходить к организации помощи амбулаторно-поликлинической службы.