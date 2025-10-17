Трое человек погибли в пожаре в многоквартирном доме Новосибирска

Тела трех человек обнаружили на месте пожара в многоквартирном деревянном доме в Новосибирске, сообщили в пресс-службе МЧС России. Открытое горение удалось ликвидировать. Пожар тушат 46 спасателей и 13 единиц техники.

В МЧС сообщили о пожаре в 23:50 по местному времени (19:50 мск). 17 человек покинули дом самостоятельно, четыре человека спасли. Трое из них были госпитализированы.

Возгорание произошло на втором этаже деревянного жилого дома с мансардным этажом. Частично обрушилась кровля. Огонь быстро распространялся, спасателям удалось локализировать возгорание на площади 600 кв. м.