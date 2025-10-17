Группа ФИНГО представила свою продукцию на «Иннопроме» в Минске

Группа ФИНГО, ведущий российский поставщик инновационных решений в газоочистке, приняла участие в выставке «Иннопром» в Минске в составе стенда Министерства промышленности и торговли России. Предприятие стало одним из свыше 280 российских компаний, представивших свои передовые разработки.

«Сильная индустриальная база страны является основой национального суверенитета, и в России формируются все условия для ее поступательного развития»,— заявил Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин во время посещения выставки.

Развитие отечественного экологического машиностроения, создание передовых технологий, обеспечение технологического суверенитета в газоочистке являются ключевыми направлениями деятельности Группы ФИНГО.

«Наша компания вошла в число победителей V акселерационной программы “GreenTech Устойчивое развитие” — крупнейшей в России инициативы по развитию и внедрению высокотехнологичных решений для промышленности. Программа проходит при поддержке Минприроды России, ее официальными партнерами выступают крупнейшие предприятия из ключевых секторов промышленности, поэтому мы решили представить на «Иннопроме» свои лучшие разработки»,— рассказал посетителям стенда Виталий Балов, исполнительный директор Группы ФИНГО.

Ранее Группа ФИНГО уже принимала участие в выставке «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге минувшим летом. Выделение отечественного экологического машиностроения в отдельный отраслевой сегмент, развитие научной школы и технологий, конкуренция со стороны иностранных производителей, создание рабочей группы для формирования государственной программы развития отрасли стали для компании ключевыми темами повестки.

