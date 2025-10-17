В Новосибирске горит многоквартирный деревянный дом

В Новосибирске загорелся многоквартирный деревянный дом на 2-м переулке Римского-Корсакова Ленинского района, сообщили в пресс-службе МЧС по области. Четырех человек спасли, из них троих госпитализированы. Еще 17 человек покинули дом самостоятельно.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел второй этаж, происходило распространение огня. Произошло обрушение мансардного этажа»,— отметили в пресс-службе.

Пожар удалось локализовать на площади 600 кв м. На месте работают 54 спасателей и 18 единиц техники.