Курс доллара. Прогноз на 20–24 октября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Минувшая неделя оказалось одной из самой волатильных в последние годы. В первой половине недели внебиржевой курс доллара обвалился почти на 3 руб., и по итогам торгов среды закрылся на отметке 78,65 руб./$. Однако в последующие два дня курс вырос на 2,6 руб., до отметки 81,17 руб./$, что лишь на 44 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Высокая амплитуда колебаний вызвана торговыми операциями экспортеров, которые на фоне роста геополитических рисков сначала сокращали позиции в валюте, а затем откупали их, после того как президенты США и России обсудили по телефону возможность новой личной встречи.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«Цифра банк»
|80.00-85.00
|Банк Русский Стандарт
|80.00-83.00
|Банк Зенит
|82.00
|ПСБ
|81.50-83.00
|«БКС Мир инвестиций»
|80.00-83.00
|Консенсус-прогноз *
|81.95
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Волатильность в рубле — норма
Ожидаем курс в диапазоне 80–83 руб. за доллар на следующей неделе. Прилив валюты на рынок был недолгим, доллар снова закрепляется выше 81 руб. Волатильность в рубле — норма, которая вернулась после летнего перерыва, когда курс практически не менялся. К концу недели за доллар давали уже 81,5 руб., хотя в среду-четверг — только 78. В ближайшую неделю рубль будет чувствовать поддержку экспортеров перед уплатой налогов. До конца года курс будет плавно ослабевать по мере снижения экспортной выручки.
Не ждем формирования тренда к укреплению рубля
В ближайшие дни, по нашему мнению, на первый план выйдут фундаментальные факторы, которые потенциально способны повлиять на динамику рубля в сторону его частичного ослабления. Так, оценки платежного баланса России за август второй раз за три месяца зафиксировали дефицит счета текущих операций. При этом жесткая денежно-кредитная политика сдерживает рост импорта и тем самым ограничивает сужение внешнеторгового профицита и рост спроса на иностранную валюту. Однако уже на следующей неделе рынок ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки. В этих условиях мы по-прежнему не ждем формирования тренда к укреплению рубля, а напротив, прогнозируем его небольшое ослабление до конца 2025 года. Рассчитываем на консолидацию курса в районе 11,5 руб./CNY на следующей неделе. Выраженного ослабления национальной валюты пока не ждем, так как фактор повышенных налоговых сборов в октябре будет способствовать сохранению активного предложения валюты на рынке в ближайшие недели.
Участники рынка меньше опасаются «токсичности» обладания иностранными валютами
Рубль находится под давлением внезапного улучшения геополитического фона. Восстановление коммуникации между президентами РФ и США, а также возможная встреча в Будапеште повышают спрос на валюту. Участники рынка меньше опасаются «токсичности» обладания иностранными валютами за счет смягчения ожиданий по санкционной риторике в отношении РФ. Остальные факторы сейчас выглядят вторичными, однако продолжающееся снижение нефтяных котировок выглядит негативно для среднесрочных перспектив национальной валюты.
В фокусе на неделе решение по ключевой ставке
Добавляют оптимизма рынку данные по годовой инфляции в РФ, которая в сентябре показала замедление до 7,98%. При этом геополитическая напряженность не на стороне рубля. В фокусе на неделе решение по ключевой ставке, которое в случае незначительного снижения ставки и сохранения жесткого сигнала регулятора сохранит высокие рублевые ставки как фактор поддержки рубля. Однако приоритетным для дальнейшей траектории его движения по-прежнему остается экспортно-импортный баланс. Между тем на поддержку от нефтяных цен рассчитывать пока скорее не приходится — у мировых цен на «черное золото» тренд на снижение на фоне геополитической неопределенности, а также свежих данных по запасам в США. Тем временем дефицит бюджета США сократился, что может стать фактором поддержки доллара. При этом мировая торговая неопределенность продолжает добавлять волатильности экономикам крупнейших стран.
Между тем крепкий рубль провоцирует снижение инфляции импортных цен
Очередные недельные данные по инфляции не демонстрируют ослабления инфляционного давления, что говорит в пользу сохранения жесткой позиции Банка России на заседании 24 октября. Это оказывает поддержку рублю, курс которого на неделе достигал многомесячных пиков. Между тем крепкий рубль провоцирует снижение инфляции импортных цен, что выступает в пользу более мягкой позиции регулятора и, как следствие, более слабого рубля. Против укрепления российского рубля выступает также слабая динамика на рынке нефти. В конечном счете баланс рисков складывается в пользу консолидации в границах сложившегося диапазон 80–85 руб. за один доллар США в преддверии предстоящего заседания Банка России.