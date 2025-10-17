Курс доллара. Прогноз на 20–24 октября

Илья Федоров,

главный экономист Волатильность в рубле — норма Ожидаем курс в диапазоне 80–83 руб. за доллар на следующей неделе. Прилив валюты на рынок был недолгим, доллар снова закрепляется выше 81 руб. Волатильность в рубле — норма, которая вернулась после летнего перерыва, когда курс практически не менялся. К концу недели за доллар давали уже 81,5 руб., хотя в среду-четверг — только 78. В ближайшую неделю рубль будет чувствовать поддержку экспортеров перед уплатой налогов. До конца года курс будет плавно ослабевать по мере снижения экспортной выручки.

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Не ждем формирования тренда к укреплению рубля В ближайшие дни, по нашему мнению, на первый план выйдут фундаментальные факторы, которые потенциально способны повлиять на динамику рубля в сторону его частичного ослабления. Так, оценки платежного баланса России за август второй раз за три месяца зафиксировали дефицит счета текущих операций. При этом жесткая денежно-кредитная политика сдерживает рост импорта и тем самым ограничивает сужение внешнеторгового профицита и рост спроса на иностранную валюту. Однако уже на следующей неделе рынок ожидает дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки. В этих условиях мы по-прежнему не ждем формирования тренда к укреплению рубля, а напротив, прогнозируем его небольшое ослабление до конца 2025 года. Рассчитываем на консолидацию курса в районе 11,5 руб./CNY на следующей неделе. Выраженного ослабления национальной валюты пока не ждем, так как фактор повышенных налоговых сборов в октябре будет способствовать сохранению активного предложения валюты на рынке в ближайшие недели.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Участники рынка меньше опасаются «токсичности» обладания иностранными валютами Рубль находится под давлением внезапного улучшения геополитического фона. Восстановление коммуникации между президентами РФ и США, а также возможная встреча в Будапеште повышают спрос на валюту. Участники рынка меньше опасаются «токсичности» обладания иностранными валютами за счет смягчения ожиданий по санкционной риторике в отношении РФ. Остальные факторы сейчас выглядят вторичными, однако продолжающееся снижение нефтяных котировок выглядит негативно для среднесрочных перспектив национальной валюты.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе на неделе решение по ключевой ставке Добавляют оптимизма рынку данные по годовой инфляции в РФ, которая в сентябре показала замедление до 7,98%. При этом геополитическая напряженность не на стороне рубля. В фокусе на неделе решение по ключевой ставке, которое в случае незначительного снижения ставки и сохранения жесткого сигнала регулятора сохранит высокие рублевые ставки как фактор поддержки рубля. Однако приоритетным для дальнейшей траектории его движения по-прежнему остается экспортно-импортный баланс. Между тем на поддержку от нефтяных цен рассчитывать пока скорее не приходится — у мировых цен на «черное золото» тренд на снижение на фоне геополитической неопределенности, а также свежих данных по запасам в США. Тем временем дефицит бюджета США сократился, что может стать фактором поддержки доллара. При этом мировая торговая неопределенность продолжает добавлять волатильности экономикам крупнейших стран.