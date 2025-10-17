ФИНГО Сибирь приняла участие в VIII Всероссийском экологическом форуме

ФИНГО-Сибирь (входит в Группу ФИНГО), единственный производитель газоочистных фильтров в Кузбассе, приняла участие в VIII Всероссийском индустриальном экологическом форуме, который прошел в Новокузнецке. Стенд компании посетили официальные лица — представители Министерства природных ресурсов и Министерства угольной промышленности Кемеровской области. В рамках коллаборации с «Движением Первых» эксперты ФИНГО-Сибирь рассказали школьникам о важности профессии экологического машиностроителя и о том, как создаются передовые газоочистные установки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группа ФИНГО Фото: Пресс-служба группа ФИНГО

«ФИНГО-Сибирь — уникальное предприятие, оно единственное в Кузбассе производит газоочистное оборудование. Ключевая цель нашей компании — возрождение отечественного экологического машиностроения, его передовой научной школы и кадрового потенциала. Мы применяем в Кузбассе наши лучшие производственные практики, которые не только улучшают экологию и повышают качество жизни людей, но обеспечивают отечественный технологический суверенитет в нашей отрасли»,— подчеркнула Заира Махачева, генеральный директор Группы ФИНГО.

Именно возрождение экологического машиностроения в нашей стране стало ключевой темой доклада госпожи Махачевой в рамках пленарного заседания «Промежуточные итоги реализации федерального проекта “Чистый воздух» нацпроекта “Экологическое благополучие”». Спикер обратила внимание на то, что согласно Сводной стратегии развития обрабатывающий промышленности Российской Федерации до 2030 года доля российского оборудования в экологическом машиностроении к 2035 году должна достичь 80%. При этом жесткая ценовая конкуренция с китайскими и индийскими производителями, ограниченный доступ к финансированию и рост стоимости капитала, которые влекут за собой отсрочку модернизаций у наших заказчиков, являются ключевыми стоп-факторами, существенно ограничивающими рост как доли российских производителей, так и рынка в целом. Группа ФИНГО предлагает решать эти проблемы путем комплексного подхода, через активную государственную поддержку отрасли, новые исследования и разработки, улучшение сервисного обслуживания и сопровождение продукта на протяжении всего жизненного цикла.

Тема развития отечественного экомаша получила развитие и в рамках круглого стола «Современные технологии газоочистки: диалог производителей и практиков», где главный технический специалист Группы ФИНГО Антон Корчагин рассказал о модернизации и повышении эффективности устаревших газоочистных установок. Главной проблемой спикер считает нахождение баланса между расходами на установку нового оборудования и повышением эффективности очистки воздуха, при одновременном сведении к минимуму простоев в производственном процессе. Специалисты нашей компании разработали несколько подходов, которые позволяют добиться более эффективной работы ГОУ. Так конструктивный метод предполагает изменение компоновки внутреннего механического оборудования, наращивание высоты, оптимизацию системы газораспределения. Режимный метод заключается в регулировании режимов регенерации, электрического режима, интеллектуальном контроле работы узлов. В итоге модернизация позволяет экономить до 30% капитальных затрат по сравнению с полной заменой существующего оборудования на новое.

Всероссийский индустриальный экологический форум проходит в Новокузнецке уже восьмой раз. В работе площадок приняли участие представители бизнеса, федеральных и региональных министерств, научного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Волгограда, Майкопа, Мурманска, Новосибирска, Ханты-Мансийска, Новокузнецка и других городов Кузбасса.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»