ХК «Автомобилист» победил «Сочи» в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла в Сочи и закончилась со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» отличились Стефан Да Коста, Брукс Мейсек и Максим Денежкин, у «Сочи» дублем отметился Уильям Биттен.

По итогам встречи екатеринбуржцы заняли второе место в турнирной таблице Восточной конференции (23 очка), «Сочи» — на 11-м месте на Западе (9 очков).

Следующий матч «Автомобилист» проведет на выезде 19 октября против омского «Авангарда».

Полина Бабинцева