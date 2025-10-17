Путин словами «ты справишься» поддержал Симоньян после смерти мужа

Президент России Владимир Путин во время речи на юбилее телеканала RT в Большом театре высказал слова поддержке главному редактору телеканала и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян в связи со смертью ее мужа кинорежиссера Тиграна Кеосаяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Дорогая Маргарита, мы все знаем, в этом коллективе точно знают все, как вам сейчас непросто и через какой период своей жизни, вашей семьи, вы сейчас проходите. Но на работе вы всегда проявляете мужество, стойкость», — сказал Владимир Путин. Перейдя на "ты", он добавил: «Уверен, что ты справишься и сейчас».

«Спасибо! Я обещаю!» — ответила Маргарита Симоньян.

Тиграна Кеосаяна умер 26 сентября. Ему было 59 лет. 8 января Маргарита Симоньян сообщила, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. «У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написал она. Ранее он перенес два инфаркта — в 2008 и 2010 годах.