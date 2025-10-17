Новый начальник краевого главка МВД получил заместителя из знакомого ему региона

Новый начальник краевого главка МВД получил заместителя из знакомого региона

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД Фото: ГУ МВД

Сегодня, 17 октября в региональном МВД представили нового заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Им стал полковник полиции Алексей Кежватов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Господин Кежватов был назначен на эту должность 6 октября указом президента Российской Федерации.

Алексей Кежватов родился в 1971 году в Мордовской АССР. С 2016 года занимал должность начальника Управления по вопросам миграции МВД по Республике Мордовия. В 2021 году был назначен на должность заместителя Министра внутренних дел по Республике Тыва – начальника полиции. В 2024 году был заместителем начальника управления МВД России — начальником полиции Управления МВД России по г. Владикавказу Республики Северная Осетия-Алания.

В мае начальником ГУ МВД по Пермскому краю стад генерал-майор полиции Владислав Толкунов. Ранее он нанимал должности начальника полиции МВД Мордовии, начальника УМВД Брянской области.

В главке МВД уже трудоустроился руководитель из региона, где служил новый начальник. В начале сентября начальником главного следственного управления ГУ МВД по Пермскому краю назначена полковник юстиции Оксана Юдина. До назначения в Пермский край госпожа Юдина возглавляла следственное управление УМВД по Брянской области. Она уже работала под руководством господина Толкунова, который возглавлял УМВД по Брянской области в 2018–2023 годах.