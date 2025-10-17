Трамп допустил участие Зеленского во встрече с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп заявил, что в его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште может принять участие президент Украины Владимир Зеленский, передает телеканал Fox News.

«Это еще предстоит определить, но, думаю, что это будет двойная встреча»,— сказал Дональд Трамп и добавил, что «Зеленский будет на связи». Дональд Трамп не пояснил, кто и с кем будет контактировать и в каком формате.

«Отмечу, что это очень сложная ситуация, но мы хотим сделать все, чтобы всем было комфортно»,— сказал Дональд Трамп. «Так что, так или иначе, мы будем участвовать в этой встрече втроем, хотя, возможно, встречи пройдут раздельно»,— добавил он.

Такими мыслями Дональд Трамп поделился во время общения с журналистами перед началом переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме. Переговоры пройдут в закрытом режиме. На них, по данным украинских СМИ, будет обсуждаться в том числе встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина. О скорой встрече в Будапеште президенты США и РФ условились накануне во время телефонного звонка.