Новое здание отдела полиции №20 открыли в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице Проселочной,48 открыли новое здание отдела полиции №20, об этом «Ъ-Урал» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В новом помещении будут работать около 60 сотрудников, которые обслуживают спальный Гальяно-Горбуновский район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Валерием Горелых Фото: Предоставлено Валерием Горелых

В церемонии открытия приняли участие начальник ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-лейтенант полиции Александр Мешков, руководитель тагильского гарнизона ОВД полковник Ибрагим Абдулкадыров и глава города Владислав Пинаев.

По словам полковника Горелых, более 30 лет отдел располагался в жилом доме на улице Дружинина, что создавало неудобства как для сотрудников, так и для граждан. «Служебные помещения не соответствовали современным требованиям и затрудняли выполнение повседневных оперативных задач в сфере правопорядка»,— отметил Валерий Горелых.

Благодаря поддержке руководства МВД по Свердловской области удалось получить финансирование для ремонта ранее выделенного двухэтажного дома на улице Проселочной.

Новое здание оборудовано просторной дежурной частью, кабинетами следователей, участковых, подразделениями по делам несовершеннолетних и административной практики, а также комнатой для приема граждан и хранения вещественных доказательств. Для граждан создана комфортная зона ожидания, обеспечена доступная среда для маломобильных групп населения.

Полина Бабинцева