Саммит в Будапеште, поставки Tomahawk: что обсудили Трамп и Зеленский в Белом доме

Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Президенты США и Украины говорили о предстоящем саммите РФ-США в Будапеште, поставках Tomahawk и сделке по дронам. Главные заявления политиков — в подборке «Ъ».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

О мирном процессе

Трамп: верю в готовность РФ к разрешению ситуации вокруг Украины.

Президент США заявил, что доволен тем, как продвигается украинское урегулирование.

События вокруг урегулирования конфликта развиваются «довольно хорошо» — Трамп.

Трамп: Путин и Зеленский хотят «закончить войну на Украине».

Украинский конфликт будет завершен, я добьюсь этого — Трамп.

У России и Украины «много общего», и для Трампа «будет честью» добиться завершения конфликта.

О саммите в Будапеште

С симпатией отношусь к Орбану, это безопасная страна для встречи с Путиным.

Трамп о перспективах прекращения конфликта на Украине после планируемого саммита в Будапеште: посмотрим, как все пройдет.

Саммит Россия-США в Венгрии предполагается двусторонним, но Зеленский «будет на связи» — Трамп.

О поставках оружия

США сами нуждаются во многих видах оружия, передаваемого в последние годы Украине, сказал Трамп. Штаты также заинтересованы в покупке БПЛА у Украины.

Зеленский: Украина может поставить «тысячи дронов» в обмен на ракеты Tomahawk.

Трамп: Разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов привело бы ко «многим плохим вещам».

Об экономике