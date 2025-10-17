Саммит в Будапеште, поставки Tomahawk: что обсудили Трамп и Зеленский в Белом доме
Трамп согласился, что поставка дальнобойного оружия Киеву приведет к эскалации
Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Президенты США и Украины говорили о предстоящем саммите РФ-США в Будапеште, поставках Tomahawk и сделке по дронам. Главные заявления политиков — в подборке «Ъ».
Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Белом доме
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
О мирном процессе
- Трамп: верю в готовность РФ к разрешению ситуации вокруг Украины.
- Президент США заявил, что доволен тем, как продвигается украинское урегулирование.
- События вокруг урегулирования конфликта развиваются «довольно хорошо» — Трамп.
- Трамп: Путин и Зеленский хотят «закончить войну на Украине».
- Украинский конфликт будет завершен, я добьюсь этого — Трамп.
- У России и Украины «много общего», и для Трампа «будет честью» добиться завершения конфликта.
О саммите в Будапеште
- С симпатией отношусь к Орбану, это безопасная страна для встречи с Путиным.
- Трамп о перспективах прекращения конфликта на Украине после планируемого саммита в Будапеште: посмотрим, как все пройдет.
- Саммит Россия-США в Венгрии предполагается двусторонним, но Зеленский «будет на связи» — Трамп.
О поставках оружия
- США сами нуждаются во многих видах оружия, передаваемого в последние годы Украине, сказал Трамп. Штаты также заинтересованы в покупке БПЛА у Украины.
- Зеленский: Украина может поставить «тысячи дронов» в обмен на ракеты Tomahawk.
- Трамп: Разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов привело бы ко «многим плохим вещам».
Об экономике
- Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской. Зеленский назвал ее «не очень хорошей».
- Мы не тратим деньги на поддержку Украины — за все платят европейцы, заявил Трамп.
- Индия больше не будет покупать нефть из РФ, считает президент США.