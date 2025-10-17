Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Саммит в Будапеште, поставки Tomahawk: что обсудили Трамп и Зеленский в Белом доме

Трамп согласился, что поставка дальнобойного оружия Киеву приведет к эскалации

Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Белом доме. Президенты США и Украины говорили о предстоящем саммите РФ-США в Будапеште, поставках Tomahawk и сделке по дронам. Главные заявления политиков — в подборке «Ъ».

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

О мирном процессе

  • Трамп: верю в готовность РФ к разрешению ситуации вокруг Украины.
  • Президент США заявил, что доволен тем, как продвигается украинское урегулирование.
  • События вокруг урегулирования конфликта развиваются «довольно хорошо» — Трамп.
  • Трамп: Путин и Зеленский хотят «закончить войну на Украине».
  • Украинский конфликт будет завершен, я добьюсь этого — Трамп.
  • У России и Украины «много общего», и для Трампа «будет честью» добиться завершения конфликта.

О саммите в Будапеште

  • С симпатией отношусь к Орбану, это безопасная страна для встречи с Путиным.
  • Трамп о перспективах прекращения конфликта на Украине после планируемого саммита в Будапеште: посмотрим, как все пройдет.
  • Саммит Россия-США в Венгрии предполагается двусторонним, но Зеленский «будет на связи» — Трамп.

О поставках оружия

  • США сами нуждаются во многих видах оружия, передаваемого в последние годы Украине, сказал Трамп. Штаты также заинтересованы в покупке БПЛА у Украины.
  • Зеленский: Украина может поставить «тысячи дронов» в обмен на ракеты Tomahawk.
  • Трамп: Разрешение Киеву использовать американское оружие для дальнобойных ударов привело бы ко «многим плохим вещам».

Об экономике

  • Трамп назвал интересной идею туннеля между РФ и Аляской. Зеленский назвал ее «не очень хорошей».
  • Мы не тратим деньги на поддержку Украины — за все платят европейцы, заявил Трамп.
  • Индия больше не будет покупать нефть из РФ, считает президент США.

